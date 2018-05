NES Mini nuovamente disponibile per il preordine su Amazon.it

A inizio settimana Nintendo ha annunciato l'arrivo di nuove scorte di NES Mini in tutta italia: la micro console, andata sold-out poco dopo il lancio alla fine del 2016, tornerà disponibile nei negozi dal 29 giugno 2018, prenotala ora per assicurarti la tua copia.

Su Amazon.it NES Mini è disponibile in preordine al prezzo di 69.99 euro, la confezione include Nintendo Classic Mini, un controller cablato, cavo HDMI per il collegamento al televisore e cavo per l'alimentazione, il blocco alimentore non è incluso ma sarà possibile utilizzare qualsiasi adattatore (anche quelli utilizzati per la ricarica degli smartphone) oppure alimentare la console tramite la presa USB del televisore.

Nintendo Mini include 30 giochi NES preinstallati: Balloon Fight, Bubble Bobble, Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Donkey Kong, Donkey Kong Jr, Double Dragon 2 The Revenge, Dr. Mario, Excitebike, Final Fantasy, Galaga, Ghost's n Goblins, Gradius, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby's Adventure, Mario Bros, Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man, Punch-Out!! Featuring Mr. Dream, StarTropics, Super C, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Tecmo Bowl, The Legend of Zelda e Zelda II The Adventure of Link.

Nintendo NES Mini sarà nuovamente disponibile in Italia dal 29 giugno 2018 al prezzo di 69,99 euro.