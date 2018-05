NES Mini tornerà in vendita nei negozi italiani a partire da fine giugno

Questa mattina Nintendo of America ha annunciato il ritorno di NES Mini sugli scaffali dei negozi americani, da pochi minuti anche Nintendo Italia ha fatto lo stesso, confermando che la micro console sarà nuovamente disponibile anche nel nostro paese dal prossimo 29 giugno.

Poco prima del lancio di SNES Classic Mini, Nintendo aveva annunciato di aver ripreso la produzione di NES Classic con l'obiettivo di lanciare nuovamente la console sul mercato dopo il rapido sold-out del novembre 2016, che ha causato una notevole carenze di scorte. La domanda dei consumatori si è sempre mantenuta stabile e in alcuni casi in continua crescita, dopo il Natale 2016 però la casa di Kyoto non è riuscita a soddisfare le richieste.

Coloro che non sono riusciti dunque ad acquistare NES Mini nel 2016 potranno rimediare dal 29 giugno, la casa di Kyoto ha fatto sapere che "Nintendo Classic Mini resterà in vendita almeno fino a fine anno insieme a SNES Mini", una ottima seconda opportunità per chi desidera riscoprire i classici Nintendo degli anni '80. NES Mini includerà 20 titoli preinstallati, tra cui ta titoli preinstallati, tra cui Castlevania, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Double Dragon II The Revenge, Final Fantasy, Ghosts 'N Goblins, Kid Icarus, Kirby's Adventure, Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, The Legend of Zelda e Zelda II The Adventure of Link.

Mistero invece su quale sarà la prossima "Micro Console" Nintendo ad essere annunciata, c'è chi spera nel reveal di Nintendo 64 Mini mentre altre fonti indicherebbero l'imminente arrivo del Game Boy Mini. Voi quale delle due piattaforme preferireste vedere nuovamente sugli scaffali?