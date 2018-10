NES e SNES Mini in offerta a prezzo scontato su Amazon.it per un periodo limitato!

In queste ore sono attive due interessanti offerte su Amazon.it, che potrebbero risultare estremamente interessanti per tutti i giocatori più nostalgici: NES Mini e SNES Classic sono ora in promozione sul noto sito di eCommerce.

Sono infatti disponibili a prezzo scontato sia NES Mini che SNES Mini, le riedizioni in miniatura delle due celebri console Nintendo degli anni '80/'90. Il primo è proposto a 49.54 euro, invece dei classici 69,99 euro. Il secondo, invece, può essere acquistato a 55.79 euro, invece di 79,99 euro.



Entrambe le console sono vendute e spedite da Amazon.it e, cosa molto importante, sono disponibili in magazzino e pronte per la consegna.

Acquista NES Mini su Amazon.it (49.54 euro)

Acquista SNES Mini su Amazon.it (55.79 euro)

Cosa ve ne pare di queste offerte? Segnaliamo che saranno valide solo per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, pertanto, se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne quanto prima!