Nessun aumento di prezzo per Xbox Game Pass nel 2019

Netflix ha recentemente aumentato i prezzi negli Stati Uniti e sono in molti a pensare che questo possa accadere anche per servizi come PlayStation Now e Xbox Game Pass. In quest'ultimo caso però Mike Ybarra di Microsoft ci tiene a rassicurare tutti...

Su Twitter, un utente ha scritto di "prevedere che l'abbonamento Xbox Game Pass aumenti a 15 dollari al mese nel 2019", Mike Ybarra ha subito risposto al messaggio con un laconico ma chiaro "prevedi male", stroncando quindi sul nascere qualsiasi possibile aumento di prezzo per l'anno in corso.

Lo stesso Ybarra ha poi ribadito che la lineup di febbraio sarà "semplicemente incredibile", per saperne di più dovremo però attendere l'inizio del prossimo mese. Ricordiamo che recentemente Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha dichiarato che la compagnia vuole diventare "il Netflix dei videogiochi" grazie a Project xCloud e ovviamente al Game Pass, servizio che ricoprirà un ruolo sempre più centrale nelle strategie della divisione gaming di Microsoft.