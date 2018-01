Nessun downgrade per God of War, parla l'Art Direct di Sony Santa Monica

L'ultimo Story Trailer di God of War ha fatto molto discutere nei giorni scorsi: sui principali social network, alcuni utenti hanno notato apparentemente un downgrade grafico rispetto ai precedenti video ma le cose non stanno così, come evidenziato da Raf Grassetti, Art Director e Principal Artist di

Rispondendo a una domanda su Twitter, Grassetti fa sapere che: "abbiamo cambiato solo la direzione della luce e la nebbia, per il resto i contenuti sono gli stessi del trailer E3, solo in un contesto diverso... lo capirete meglio quando ci giocherete.Kratos e Atreus, nonchè Jörmungandr, sono assolutamente coerenti agli altri trailer... sto ridendo leggendo certi commenti :)"

God of War sarà disponibile in Europa dal 20 aprile 2018 su PlayStation 4 e PS4 Pro, a metà settimana Sony ha aperto i preordini per le edizioni Standard, Collector's, Limited e Digital Deluxe.