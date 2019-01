Nessuna speranza per Bowsette: non diventerà mai un personaggio canonico

Bowsette è stato uno dei personaggi più chiacchierati del 2018. La cosa bella è che, tecnicamente, non esiste neppure! La sexy e diabolica ragazza è infatti il frutto dell'immaginazione di un giocatore, un certo Ayyk92, che la creò all'indomani dell'annuncio di New Super Mario Bros U Deluxe per Nintendo Switch.

Nella nuova edizione del gioco, Toadette può utilizzare un oggetto chiamato Super Corona per trasformarsi in Peachette, un personaggio molto simile a Peach capace di saltare molto in alto e planare. E se ad utilizzarla fosse Bowser? È questa la domanda che si è posto Ayyk92 quando ha dato vita a Bowsette. In breve tempo, è diventata il personaggio immaginario più amato di internet, e tantissimi altri giocatori si sono uniti alla festa realizzando una loro versione. Ormai non si contano più le immagini e i meme che ne sono scaturiti: è persino approdata in The Legend of Zelda: Breath of the Wild (la versione emulata con CEMU su PC) grazie ad una mod!

Ebbene, pare che l'amore dimostrato dai fan non sarà per nulla sufficiente a farla diventare un personaggio canonico della saga di Mario. Quest'oggi, con un aggiornamento del sito ufficiale di New Super Mario Bros. U Deluxe, Nintendo ha indirettamente spento ogni speranza spiegando che la Super Corona può essere usata solo ed esclusivamente da Toadette, e da nessun altro!

Siamo sicuri, in ogni caso, che nonostante ciò Bowsette non verrà mai dimenticata. Cogliamo l'occasione per segnalare che New Super Mario Bros. U Deluxe verrà pubblicato su Nintendo Switch l'11 gennaio.