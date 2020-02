Il netcode di Street Fighter 5 ha ricevuto dei miglioramenti

Capcom ha mantenuto la promessa: a pochi giorni dalla pubblicazione di Street Fighter 5: Champion Edition, edizione definitiva del picchiaduro per PlayStation 4 e PC, la compagnia giapponese ha introdotto alcuni importanti miglioramenti al netcode per tutti i giocatori.

A comunicarlo è stato il produttore storico della saga, Yoshinori Ono, con un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale: "Speriamo che vi stiate divertendo con Street Fighter 5: Champion Edition e vi ringraziamo per tutto il supporto. È stato applicato un bilanciamento al netcode del gioco, ora disponibile per tutti i giocatori. Vi chiediamo di inviarci dei feedback a @SFVServer".

I giocatori lamentano problemi al netcode fin dal lancio del picchiaduro avvenuto ben quattro anni fa. L'argomento è tornato alla ribalta il mese scorso, quando un modder, già creatore degli "hitbox viewer" per Guilty Gear Xrd e Dragon Ball FighterZ, è riuscito a risolvere un vecchio bug che causava lag durante i match in appena due giorni di lavoro. Stando alle segnalazioni dei giocatori, la mod di Altimor non funziona più, mentre il netcode sembra essere davvero migliorato. Pare, inoltre, che gli aggiustamenti applicati di Capcom siano stati in parte ispirati dal lavoro del modder.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Street Fighter 5: Champion Edition, disponibile su PlayStation 4 e PC, include 34 arene di combattimento, oltre 200 costumi e ben 40 personaggi giocabili, tra i quali spicca Seth, ha effettuato il suo debutto proprio in concomitanza del lancio della Champion Edition.