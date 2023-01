NetEase ha acquisito SkyBox, team che ha lavorato anche a Minecraft e Halo Infinite

Fra le tante aziende che continuano ad espandersi tramite nuove acquisizioni troviamo sicuramente NetEase, che proprio qualche ora fa ha concluso le trattative per aggiungere la software house SkyBox alle sue scuderie.

Se il nome di questo team non vi dice nulla, è perché si tratta di uno studio che è solito limitarsi ad aiutare altre software house nella realizzazione dei loro progetti. Vi stupirà sapere che fra i giochi ai quali ha contribuito anche SkyBox troviamo Minecraft, Fallout 76, EA Sports UFC e persino Halo Infinite. Nel curriculum dell'azienda troviamo anche due produzioni originali, TASTEE: Lethal Tactics e Stela, che però non hanno riscosso particolare successo. In ogni caso non pare che NetEase sia intenzionata a stravolgere la sua nuova acquisizione, visto che è stato confermato che SkyBox continuerà nel suo lavoro di supporto ad altri team come ha sempre fatto.

Vi ricordiamo che questa è solo una delle numerose mosse del colosso orientale, che giusto qualche mese fa ha concluso l'acquisizione di Quantic Dream, il team di sviluppo responsabile di avventure popolari come Heavy Rain, Detroit Become Human e Beyond Due Anime. Per chi non lo sapesse, persino il creatore di Yakuza fa ora parte di NetEase, azienda con la quale ha fondato Nagoshi Studio.