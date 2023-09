NetEase annuncerà un nuovo gioco al Tokyo Game Show: c'entrano i conigli robot?

NetEase Games ha annunciato che parteciperà al Tokyo Game Show 2023 in programma dal 21 al 24 settembre al Makuhari Messe di Chiba, in Giappone. Per l'occasione, il publisher svelerà anche un nuovo gioco ancora misterioso.

La compagnia ha diffuso un artwork "blurrato" del nuovo progetto, nell'immagine si intravede un coniglio e quello che sembra essere un robot, o un coniglio robot per la precisione. Da NetEase, bocche cucite, con l'azienda che si è limitata a confermare che il gioco in questione uscirà su PC e console non meglio specificate.

NetEase ha anche confermato i giochi che porterà al Tokyo Game Show 2023, l'elenco comprende Harry Potter Magic Awakened, Project Mugen e Where Winds Meet:

Harry Potter: Magic Awakened (PC, iOS, Android)

Identity V (PC, iOS, Android)

Knives Out (PS4, Switch, iOS, Android)

Lovebrush Chronicles (iOS, Android)

Majyono Furo Life (iOS, Android)

Never After (iOS, Android)

Project Mugen (PS5, PS4, PC, iOS, Android)

unVEIL the world (iOS, Android)

Where Winds Meet (PC)

Spazio anche ai giochi di Quantic Dream (lo studio francese è interamente di proprietà di NetEase): Dustborn, Lysfanga The Time Shift Warrior e Under The Waves. Occhi aperti dunque per scoprire quale sarà il nuovo progetto segreto di NetEase, ne sapremo di più alla fine del mese quando il Tokyo Game Show 2023 entrerà nel vivo.