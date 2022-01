NetEase apre Nagoshi Studio, nuovo team diretto dal papà di Yakuza e Judgment

Nei mesi scorsi il creatore di Yakuza Toshihiro Nagoshi ha lasciato SEGA senza rivelare nulla sul suo futuro professionale, adesso però arrivano interessanti novità in tal sense: NetEase Games ha annunciato la fondazione di Nagoshi Studio, un nuovo team con base a Shibuya (Tokyo) guidato proprio da Nagoshi nel ruolo di Presidente e CEO.

Nagoshi Studio si occuperà di sviluppare videogiochi per console di alto profilo con appeal globale per un pubblico sempre più vasto. Anche Daisuke Sato, braccio destro di Nagoshi, risulta tra i fondatori della compagnia, lo staff vede inoltre molti ex membri di Studio Yakuza.

Toshihiro Nagoshi si è detto molto contento ed emozionato per questa sfida professionale e personale che lo porterà ad affrontare nuovi e stimolanti ostacoli con l'obiettivo di dare vita a produzioni di alta qualità per un pubblico sempre più esigente.

Tra i membri fondatori di Nagoshi Studio troviamo anche il producer Daisuke Sato, Kazuki Hosokawa (designer di serie come Panzer Dragoon e Jet Set Radio, poi direttore artistico di Yakuza e Judgment), il programmatore Koji Tokieda (ex Amusement Vision), il game designer Masao Shirosaki (noto per la serie Super Monkey Ball), l'ex ingegnere di SEGA Mitsunori Fujimoto, l'artista Naoki Someya, il direttore Taichi Ushioda (ex Square Enix, Level 5, SEGA e NHN Japan Corporation) e infine l'artista Toshihiro Ando, character designer della serie Judgment.