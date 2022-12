NetEase citata in giudizio per Hyper Front: 'È un clone di Valorant', accusa Riot Games

I vertici di Riot Games decidono di citare in giudizio NetEase: stando agli sviluppatori californiani, il colosso cinese avrebbe 'plagiato parti sostanziali' di Valorant per dare forma allo sparatutto multiplayer Hyper Front.

L'azione legale intrapresa da Riot Games viene confermata dalla stessa software house statunitense: ai microfoni di Polygon, l'avvocato di Riot Dan Nabel spiega che il suo studio è stato incaricato di portare il caso all'attenzione dei tribunali di Regno Unito, Germania, Brasile e Singapore per denunciare quelle che, stando ai suoi assistiti, sono delle "chiare violazioni di copyright per la copia di parti sostanziali di Valorant da parte di NetEase con Hyper Front".

Lanciato nel 2022 su sistemi mobile Android e iOS, Hyper Front ha superato il milione di download e raggiunto poco meno di 50.000 recensioni utente, da qui la gravità di questa causa legale e le possibili conseguenze derivanti dal blocco di un gioco che, al momento, non risulta essere disponibile negli Stati Uniti.

A detta dei legali di Riot Games, Hyper Front copierebbe numersosi contenuti di Valorant come i personaggi, la struttura delle mappe, le armi, le skin, le statistiche degli equipaggiamenti e persino gli accessori da applicare a fucili e pistole: "Tutte le nostre scelte creative si rispecchiano illecitamente nel gioco di NetEase", afferma l'avvocato Nabel prima di rimarcare il concetto sottolineando che "non pensiamo che cambiare il colore dell'abilità di un personaggio o modificarne leggermente l'aspetto visivo cambi la sostanza delle cose, ovvero che si tratta di una violazione di copyright. È un po' come quel vecchio detto che spiegava che 'puoi mettere il rossetto a un maiale, ma resterà sempre un maiale'".

Nel momento in cui scriviamo, i rappresentanti di NetEase non hanno risposto alle richieste di chiarimenti della redazione di Polygon. Come al solito, restiamo a disposizione delle parti per ulteriori delucidazioni e vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa delicata faccenda. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sui migliori agenti di Valorant per ogni mappa.