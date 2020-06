NetEase: il colosso cinese apre uno studio per sviluppare giochi PS5 e Xbox Series X

L'azienda cinese NetEase Games ha annunciato la fondazione di Ouka Studio, prima compagnia di proprietà del colosso specializzata nella produzione di videogiochi per console, con focus particolare sulle piattaforme di prossima generazione come PS5 e Xbox Series X.

Fino ad oggi NetEase ha sviluppato giochi per PC e piattaforme mobile, Ouka Studio (con sede a Tokyo) invece si occuperà invece di "progettare videogiochi di alta qualità pensati per la prossima generazione di console", attualmente la società è alla ricerca di varie figure professioni come direttori, game designer, ingegneri, programmatori e artisti.

NetEase è impegnata nello sviluppo di Project Ragnarok per PC e console, un Action RPG dal budget consistente e considerato come il primo vero gioco AAA dell'azienda cinese. La holding ha acquisito nei mesi scorsi anche quote di Bungie e investito in Quantic Dream con l'obiettivo di espandere la propria presenza anche sui mercati occidentali.

Al momento Ouka Studio non ha annunciato alcun progetto, con ogni probabilità è ancora troppo presto per saperne di più dal momento che il team è in fase di formazione, con assunzioni ancora in corso.