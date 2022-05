NetEase Connect 2022: seguite l'evento con noi su Twitch dalle 19:00

Tutto pronto per l'edizione 2022 del NetEase Connect, evento digitale del colosso cinese che si prepara a rivelare novità su molti giochi in via di sviluppo, per dispositivi mobile ma non solo. Cosa bolle nelle pentole degli studi di NetEase?

Scoprirlo è molto semplice, basta che seguiate l'evento assieme alla redazione di Everyeye attraverso il nostro canale Twitch: saremo online già dalle ore 19:00 del 20 maggio 2022 pronti per commentare in tempo reale gli annunci del NetEase Connect 2022, in onda a partire dalle 19.30. Per il momento sappiamo con certezza che NetEase si prepara a mostrare 15 giochi diversi, dei quali ben sei ancora mai mostrati al pubblico.

Tra le produzioni invece già note, è confermata la comparsa di Naraka Bladepoint, The Lord of the Rings: Rise to War e di Harry Potter: Magic Awakened (a tal proposito non perdetevi la nostra anteprima di Harry Potter Magic Awakened per scoprire quanto noto finora sul progetto mobile incentrato sulla saga del celebre maghetto). Sono attesi vari aggiornamenti su questi tre promettenti progetti, ma c'è molta curiosità di scoprire quali sono i progetti inediti pronti per essere svelati: che possano magari arrivare novità sul Nagoshi Studio appena aperto dal creatore di Yakuza?

Non resta che scoprire tutte le novità in diretta, seguendo l'evento in nostra compagnia.