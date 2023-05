NetEase si espande: nuovo studio a Tokyo guidato dal producer di Dragon Quest

Dopo che NetEase ha fondato due nuovi studi a Barcellona e Seattle, il colosso cinese allarga ancora di più i propri orizzonti inaugurando anche un'ulteriore compagnia in Giappone, con sede a Tokyo e guidata da un veterano dell'industria.

NetEase Games inaugura PinCool, nuovo studio con a capo Ryutaro Ichimura, noto per la sua lunga esperienza come producer della serie Dragon Quest. Ichimura ha lasciato Square Enix lo scorso marzo dopo ben 23 anni di carriera, e nel corso del tempo ha prodotto opere molto amate dai giocatori come Dragon Quest VIII L'Odissea del Re Maledetto e Dragon Quest IX Le Sentinelle del Cielo, oltre ad essere stato coinvolto nella produzione della serie animata Dragon Quest The Adventure of Dai e di eventi dal vivo collegati al franchise.

All'interno della neonata software house di Tokyo, Ichimura rivestirà il ruolo di presidente e director e guiderà un gruppo formato da diversi sviluppatori di lungo corso con "variegate esperienze" all'interno dell'industria videoludica e non solo: alcuni membri hanno infatti esperienze anche in ambito cinematografico e nella produzione di eventi dal vivo.

PinCool si concentrerà prevalentemente sullo sviluppo di nuovi giochi per console, ma verrà coinvolta anche nei lavori riguardanti progetti extra-videoludici. In attesa di scoprire quale sarà il primo progetto della nuova software house, ricordiamo che a inizio anno NetEase ha acquisito anche SkyBox, rinforzando sempre di più la sua divisione gaming per il futuro.