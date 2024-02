NetEase fonda lo studio BulletFarm: sarà guidato da Vonderhaar, veterano di Call of Duty

Le alte sfere di NetEase celebrano l'apertura di BulletFarm, una nuova software house per titoli ad alto budget guidata da David Vonderhaar, designer di numerosi Call of Duty che ha lasciato Treyarch nell'agosto del 2023.

Le nuove fucine digitali fondate da NetEase avranno sede a Los Angeles ma si focalizzeranno sul lavoro in remoto per guardare alla più ampia platea di talenti del settore e di esperti sviluppatori. Al timone di questa nuova realtà imprenditoriale ci sarà appunto Vonderhaar, l'ormai ex Design Director di Call of Duty Black Ops e di diversi altri titoli della serie sparatutto di Activision.

Nel comunicare l'apertura di BulletFarm, il team social di NetEase ci informa che la software house di Vonderhaar sta attualmente sviluppando "un nuovo e ambizioso videogioco tripla A realizzato con Unreal Engine 5 e ambientato in un universo originale, un titolo che porrà l'accento sul gameplay cooperativo. Il gioco proporrà un'esperienza più intima e facilmente identificabile, offrendo al tempo stesso una nuova interpretazione del gameplay in prima persona dei videogiochi moderni".

Ad accompagnare Vonderhaar in questa nuova avventura professionale ci sarà anche Chris Cowell, ex Principal Game Designer di Treyarch. A chi ci segue, ricordiamo che a fine 2023 NetEase annunciò anche la creazione di Worlds Untold, una software house guidata dall'ex BioWare Mac Walters.