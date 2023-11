NetEase fonda lo studio di sviluppo Worlds Untold: è guidato dall'ex BioWare Mac Walters

NetEase Games ha annunciato la fondazione di Worlds Untold, un nuovo studio di sviluppo completamente da remoto con sede a Vancouver, in Canada. Il gruppo sarà guidato dall'ex project director e lead writer della serie di Mass Effect, Mac Walters.

Worlds Untold mira a creare nuove proprietà intellettuali con "profondità e possibilità che non possono essere contenute in un singolo gioco, o anche in un singolo mezzo", secondo un comunicato stampa distribuito da NetEase. Il primo progetto sarà un gioco di azione e avventura ambientato nel prossimo futuro che offrirà un "mondo mozzafiato pieno di mistero ed esplorazione".

"Stiamo iniziando creando mondi che tutti sogniamo di scoprire e poi metteremo il giocatore nel ruolo principale delle avventure più indimenticabili. Il team di NetEase Games condivide la nostra visione e passione nell'utilizzare tecnologie all'avanguardia per creare i migliori nuovi giochi possibili. Il supporto e la libertà creativa dei loro team ci offrono l'opportunità di realizzare questa visione", sono state le dichiarazioni di Walters.

Mac Walters ha oltre 20 anni di esperienza nei giochi e nel ruolo di sceneggiatore e recentemente ha assunto il ruolo di project director di Mass Effect Legendary Edition. Prima ancora, Walters è stato lo scrittore principale di Mass Effect 2 e Mass Effect 3.

Tra gli altri professionisti che lo affiancheranno in questa nuova avventura lavorativa troviamo: Sotaro Tojima (audio director), con oltre 20 anni di esperienza nel campo dell'audio applicato ai videogiochi su titoli come Metal Gear Solid e Halo; Elizabeth Lehtonen (head of production), che ha lavorato ai franchise di Dragon Age, The Sims e Angry Birds; Ramil Sunga (head of art), che ha più di due decenni di esperienza creativa in vari ruoli di concept art per Mass Effect Andromeda, Anthem e l'intera serie di titoli di Dragon Age; Ben Goldstein (head of technology), che ha lavorato per quasi vent'anni nel settore dei giochi alla guida di progetti come la versione Xbox One di Assassin's Creed IV: Black Flag, la versione PlayStation 4 di For Honor, e che più recentemente ha lavorato presso Tesla e Cruise costruendo le rispettive piattaforme di simulazione.

Per ulteriori approfondimenti sul nuovo studio guidato da Mac Walters vi rimandiamo al sito ufficiale di Worlds Untold.