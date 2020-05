NetEase presenta Project Ragnarok: il kolossal action GDR arriverà su PC, console e mobile

Il gigante tecnologico cinese NetEase guarda all'industria videoludica per espandersi a livello globale con l'annuncio di Project Ragnarok, un action ruolistico sviluppato con un budget degno di un kolossal tripla A.

La nuova proprietà intellettuale dell'azienda che, in questi anni, ha investito in Occidente acquisendo case di sviluppo e competenze attraverso delle ricche partnership, trarrà spunto dalla mitologia norrena per dare vita a un universo originale che si smarcherà dal realismo storico di titoli come Assassin's Creed Valhalla.

I giocatori dovranno fronteggiare la minaccia incombente della profezia vichinga sulla fine del mondo (il Ragnarok, appunto) collaborando gli uni con gli altri per evitare la distruzione del loro mondo. Per riuscirci, ciascun guerriero dovrà acquisire l'esperienza necessaria compiendo un lungo viaggio.

Il video di presentazione di Project Ragnarok riassume la visione di NetEase e offre un'anteprima delle meccaniche di gameplay che sperimenteremo indossando i panni di questi coraggiosi eroi per combattere contro draghi, giganti e mostri famelici. Il lancio di Project Ragnarok è previsto nei prossimi mesi su PC, console e sistemi mobile. Nel momento in cui scriviamo, non sappiamo se il titolo potrà essere fruito gratuitamente attraverso la consueta formula dei free-to-play che NetEase adotta per molti dei suoi videogiochi, ivi compreso il futuro Diablo Immortal.