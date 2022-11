NetEase e il producer di Resident Evil lavorano ad un gioco che 'impressionerà il mondo'

Lo scorso marzo, dopo ben 27 anni di onorata carriera, Hiroyuki Kobayashi ha lasciato Capcom per unirsi a NetEase: il celebre producer ha contribuito a dare vita a classici come Resident Evil 4, Devil May Cry 4 e Dragon's Dogma, rivelandosi quindi un addio di peso per la casa di Osaka.

Ma Kobayashi non ha certo tempo per guardare ai suoi grandi successi passati e, dopo aver fondato assieme a NetEase il suo nuovo studio GPTRACK50, è già al lavoro su una nuova IP che punta ad "impressionare il mondo intero". Del resto è l'obiettivo stesso del team appena creato dal colosso cinese, che vuole realizzare "nuovi concept d'intrattenimento" che possano attrarre le attenzioni dei giocatori provenienti da tutto il mondo.

Interamente sotto il controllo di NetEase, GPTRACK50 si concentrerà sullo sviluppo di giochi per PC e console, e mira a divenire una solida realtà del panorama videoludico con produzioni di grande impatto. Attualmente, però, Kobayashi non ha rivelato a cosa il suo team sta lavorando, e sembra ancora troppo presto per scoprire la natura del primo progetto di GPTRACK50.

In ogni caso si prospetta un progetto ambizioso, e del resto anche Toshihiro Nagoshi ha più volte sottolineato come NetEase voglia sviluppare grandi giochi facendo ricorso a budget di elevata portata. Non resta che scoprire quali saranno le prossime mosse della compagnia cinese e dei suoi illustri collaboratori.