NetEase spinge sull'Occidente e fonda Anchor Point Studios a Barcellona e Seattle

NetEase Games sembra sempre più interessata ad ampliare il suo business in Occidente e in questo senso deve essere vista l'apertura di Anchor Point Studios, un nuovo team con due sedi, una in Europa (a Barcellona) e una negli Stati Uniti (a Seattle).

Anchor Point Studios è un team fondato e diretto da Paul Ehreth, game director e design con oltre venti anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di giochi per PC e console Ehreth ha collaborato alla produzione di giochi come Control e Halo, in questa nuova avventura è affiancato da Pere Torrents e altri colleghi che hanno lavorato su giochi come Halo, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2 e Tom Clancy's The Division.

Anchor Point Studios ha come obiettivo quello di sviluppare giochi action adventure per PC e console, lo studio lavorerà su produzioni originali di alto profilo per quanto riguarda il gameplay e il comparto tecnico. La sede principale si trova a Barcellona, attualmente lo studio occupa 100 dipendenti che lavorano in studio in Spagna e negli Stati Uniti, ma non mancano collaborazioni a distanza da remoto.

NetEase sta continuando ad espandersi sia in Occidente che in Asia, al 2022 risale la fondazione di Nagoshi Studio, team capitanato dal papà di Yakuza.