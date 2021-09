Netflix ha acquisito Night School Studio, team di sviluppo di Oxenfree

A distanza di poche ore dalla conferma dell'arrivo dei primi giochi nell'abbonamento a Netflix, ecco che il colosso dell'intrattenimento annuncia di aver acquisito un importante team di sviluppo.

Ad unirsi alla sempre più grande famiglia di Netflix è Night School Studio, software house nota al pubblico per aver dato vita ad Oxenfree e ad Afterparty. Sul sito ufficiale dello sviluppatore è stato pubblicato un lungo post che conferma l'acquisizione da parte dell'azienda che si occupa prevalentemente della produzione di film e serie TV e che mostra sempre più interesse nei confronti dell'industria videoludica. Nel post in questione, Night School Studio ha confermato la volontà di continuare a produrre giochi con un focus sulla componente narrativa, elemento che rende il team perfetto per collaborare con Netflix. Gli sviluppatori hanno anche rassicurato i fan, confermando che Oxenfree 2 è ancora in sviluppo e non c'è nulla da temere per il progetto.

In attesa di scoprire quale sarà il primo gioco nato dall'inaspettata collaborazione, vi ricordiamo che gli abbonati a Netflix possono ora scaricare i seguenti giochi senza costi aggiuntivi: Stranger Things 1984, Stranger Things 3 The Game, Card Blast, Teeter Up e Shooting Hoops.