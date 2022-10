Netflix ha acquisito Spry Frox: sarà il sesto team interno della divisione gaming

Netflix ha ufficialmente annunciato l'acquisizione di Spry Fox, con gli autori di Cozy Grove che diventano il sesto studio interno ad entrare a far parte della divisione gaming della compagnia.

Oltre che per il survival sandbox Cozy Grove, Spry Fox è nota anche per titoli come Triple Town, Alphabear e Road Not Taken. Queste le dichiarazioni rilasciate dal co-fondatore dello studio Daniele Cuoco:

"Quando David e io abbiamo fondato Spry Fox dodici anni fa, il nostro obiettivo era creare un luogo in cui persone gentili e creative potessero realizzare giochi belli e originali in un ambiente favorevole che portasse felicità alle persone che li giocavano", ha affermato Cuoco. "Dopo molte conversazioni oneste, siamo tutti entusiasti di entrare a far parte di Netflix come studio di sviluppo interno e creare giochi fantastici insieme".

In un post sul suo sito Web, Spry Fox ha precisato che i suoi giochi esistenti e già pubblicati rimarranno scaricabili e disponibili nelle loro forme esistenti sulle loro piattaforme attuali.

Riguardo ai giochi futuri, Cuoco ha aggiunto: "Tutti in Spry Fox erano già concentrati sulla realizzazione di Cozy Grove 2, oltre a un grande MMO non violento di cui non abbiamo ancora rivelato molto pubblicamente, e stiamo continuando a lavorarci. Quindi non c'è alcun cambiamento nei nostri attuali sforzi di sviluppo". Lo scorso ottobre è stato annunciato che Spry Fox aveva stretto una collaborazione con Epic Games per quello che era stato annunciato come il suo titolo più ambizioso fino ad oggi.