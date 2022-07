Netflix annuncia i nuovi giochi gratis di agosto per gli abbonati

Con grande anticipo rispetto alla fine del mese di luglio, Netflix - che sta cercando di frenare il calo delle iscrizioni puntando forte anche sul gaming - ha annunciato i nuovi giochi mobile che tutti gli abbonati potranno scaricare e giocare senza alcun costo aggiuntivo a partire da agosto.

Sono ben quattro i giochi che gli abbonati potranno giocare a partire dal prossimo mese. Stiamo parlando di: Netflix Heads Up!, un party game in stile sciarada basato sulle proprietà intellettuali di Netflix; Immortality, nuova avventura interattiva di Sam Barlow, autore di videogiochi già noto per Her Story e Telling Lies (era inizialmente previsto per luglio); Rival Pirates, un'avventura piratesca in tre dimensioni; Twelve Minutes, un thriller interattivo in cui si è chiamati a scappare da un loop temporale (include le voci di James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe).

Netflix non ha svelato le date di lancio precise, ma in genere li lancia in contemporanea mondiale sia su Android, sia sui dispositivi iOS di Apple. Sappiamo inoltre che le altre versioni di Immortality verranno pubblicate il 30 agosto, dunque è possibile che questa sia anche la data di lancio per Netflix.