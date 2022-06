Netflix annuncia Poinpy: il nuovo gioco del creatore di Downwell disponibile da oggi

Oltre ad aver presentato Shadow and Bones Destinies, Netflix ha mostrato un nuovo titolo in arrivo su dispositivi iOS e Android per gli abbonati al servizio di streaming on demand. Stiamo parlando di Poinpy, un gioco vivace e colorato ideato dall'autore da Ojiro Fumoto, già creatore di Downwell.

Il gioco segue le vicende di Poinpy in un inseguimento senza fine, con un famelico mostro blu in agguato nella parte inferiore dello schermo. Mentre fuggirete dalle grinfie del mostro, dovrete raccogliere della frutta nell'aria per mantenerlo costantemente sazio, e dovrete essere abili nel continuare a scalare le piattaforme in modo rapido ed efficiente. Avanzerete in ambienti sempre diversi con sfide, nemici e meccaniche di gioco sorprendenti, che includono l'utilizzo di rampicanti e cannoni.

Per ottenere Poinpy, nato dalla collaborazione tra Netflix e Devolver Digital, tutto ciò che dovete fare è aprire l'app Netflix sul vostro device e cercare il nome del gioco (naturalmente avrete bisogno di un abbonamento a Netflix attivo per poterlo mettere in download). Poinpy è arrivato come parte di una serie di nuovi annunci relativi ai giochi del servizio di streaming, che va così ad aggiungersi al sempre più nutrito elenco di mobile game offerti dalla compagnia. Cosa ve ne pare della nuova proposta di Netflix?