Netflix, annunciati 3 nuovi giochi gratis per gli abbonati: c'è anche il primo FPS

Con un comunicato ufficiale, Netflix Games ha annunciato la selezione dei giochi mobile offerta senza costi aggiuntivi a tutti gli abbonati si espanderà presto con tre nuovi giochi: This Is A True Story, Shatter Remastered e Into The Dead 2: Unleashed.

Realizzato in collaborazione con Charity: Water, un'organizzazione non profit che si occupa di portare acqua potabile agli abitanti dei paesi in via di sviluppo, This Is A True Story (Frosty Pop) è un puzzle game basato sulla storia vera di una donna dell'Africa subsahariana che lotta quotidianamente per trovare acqua per la sua famiglia. Shatter Remastered (Pik Pok) è un sparatutto arcade dal sapore retrò il cui scopo è distruggere mattoncini. Si tratta di una versione aggiornata e adattata per i dispositivi mobili di Shatter, gioco pubblicato originariamente nel 2009 su Playstation 3. Into The Dead 2: Unleashed (Pik Pok), infine, è uno sparatutto in prima persona - il primo di questo genere per Netflix Games - in cui bisogna annientare dei famelici non morti utilizzando potentissime armi corpo a corpo, bocche da fuoco, esplosivi e molto altro.

Il lancio di This Is A True Story e Shatter Remastered è attualmente fissato nel corso del mese di marzo, mentre Into The Dead 2: Unleashed è ancora privo di una data d'uscita precisa (Netflix ha comunicato un generico "prossimamente"). Quando verrà il loro momento, tutti e tre i titoli potranno essere scaricati senza alcun costo aggiuntivo dalla sezione dedicata delle app mobile di Netflix per iOS e Android. LL'annuncio della nuova infornata di giochi è arrivata poche settimane dopo l'annuncio dell'acquisizione di NextGames da parte di Netflix per 65 milioni di euro.