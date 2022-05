Netflix, annunciati 4 nuovi giochi gratis per gli abbonati: ecco quali sono

Dopo aver già regalato a maggio Relic Hunters Rebels, Netflix è pronta a distribuire gratuitamente altri quattro videogiochi che potrete riscattare senza costi aggiuntivi se siete abbonati al servizio di streaming on demand.

Sono tre i titoli che potete già scaricare in questo momento dall'app di Netflix, ovvero Dragon Up, di East Side Games, Moonlighter, di 11 Bit Studios, e Townsmen: A Kindom Rebuilt, di HandyGames. Il primo è un gioco in cui sarete chiamati a collezionare draghi, il secondo è un peculiare gioco di ruolo in cui vesiterete i panni di un avventuriero-negoziante, e il terzo è un porting di un gioco di strategia in cui l'obiettivo è trasformare una piccola città in un grande regno.

Il quarto ed ultimo gioco, che sarà distribuito entro questa settimana, è Exploding Kittens, adattamento del popolare card game sviluppato da Direwolf Digital. La versione Netflix conterrà due carte esclusive, Radar e Flip Flop, e in seguito riceverà anche un esclusivo pacchetto di espansione basato sulla serie animata Exploding Kittens che la compagnia sta realizzando. Con queste new entry, il catalogo videoludico di Netflix conta 22 mobile game completamente gratuiti per gli abbonati al servizio.

Netflix ha registrato un calo degli abbonati, e la dirigenza ha deciso di puntare ancor più forte sul gaming per rendere maggiormente più appetibile la sua offerta d'intrattenimento.