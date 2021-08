Netflix: arrivano i primi videogiochi in Polonia, senza pubblicità o costi aggiuntivi

A poco più di un mese dalla conferenza con la quale Netflix ha annunciato la sua volontà di entrare nel mondo del gaming, il colosso dello streaming di Reed Hastings ha messo a disposizione i primi videogiochi per i suoi abbonati, per il momento solo in Polonia.

A partire da oggi, gli abbonati polacchi possono provare i primi videogiochi mobile su Android, senza alcuna pubblicità, acquisto in-app o costo in aggiunta a quello della sottoscrizione. Per il momento sono due i titoli a disposizione, ossia Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. Come potete vedere nell'immagine allegata in calce a questa notizia, i due giochi possono essere installati direttamente dall'applicazione di Netflix per Android. I vertici della divisione polacca hanno spiegato di aver appena dato il via alla "fase iniziale", e che "c'è ancora molto lavoro da fare nei prossimi mesi". Si tratta, in ogni caso, di un primo importante passo verso la distribuzione mondiale e l'accrescimento del catalogo dei videogiochi a disposizione.



Nelle scorse settimane si è vociferato di un presunto accordo da Netflix e PlayStation per l'inclusione nel servizio di videogiochi mobile ispirati alle celebri IP Sony, ma non c'è ancora nulla di ufficiale al riguardo.