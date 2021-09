Netflix: come scaricare i giochi gratis con l'abbonamento

I videogiochi arrivano su Netflix, tutti gli abbonati al servizio possono ora scaricare una selezione di giochi gratis per smartphone e tablet Android, vediamo insieme come fare per scaricare i giochi gratis sul cellulare.

La prima cosa da fare è aggiornare l'app di Netflix per Android, lanciate l'applicazione (assicuratevi di aver effettuato il login con il vostro account Netflix) e in basso dovreste ora vedere un nuova scheda chiamata "Giochi", da qui avrete accesso a tutti i giochi disponibili. Potete scaricare le app semplicemente tappando su Scarica Gioco, una volta effettuato il download vedrete le applicazioni non solo sul vostro dispositivo Android ma anche all'interno dell'app di Netflix e potrete dunque avviare i singoli titoli come preferite, dalla schermata home o dall'applicazione.

Una volta scaricati i giochi gratis di Netflix saranno vostri fino a quando manterrete l'abbonamento attivo, ricordiamo che tutte le app sono gratuite, complete e senza pubblicità o acquisti in-app di alcun tipo per tutti gli iscritti alla piattaforma di streaming video.

Ad oggi sono cinque i giochi disponibili su Netflix: Stranger Things 3 The Game, Stranger Things 1984, Teeter Up, Shooting Hoops e Card Blast. Altre app verranno aggiunte più avanti in un secondo momento, potete trovarle facilmente sempre all'interno della scheda giochi nell'app Android.