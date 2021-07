Netflix conferma l'arrivo di giochi nel servizio, senza sovrapprezzi

Netflix ha ufficialmente confermato in una conferenza con gli azionisti l'intenzione di cimentarsi nello sviluppo e nell'inclusione di videogiochi per il suo servizio in streaming.

Ecco le dichiarazioni del colosso dell'intrattenimento:

"Siamo anche nelle fasi embrionali dell'espansione nel campo dei videogiochi e stiamo migliorando per quello che riguarda l'interattività (con prodotti come Black Mirror Bandersnatch) e i nostri giochi a tema Stranger Things. Consideriamo il gaming come una categoria aggiuntiva, proprio come i film, l'animazione e la TV. I videogiochi verranno inclusi nell'abbonamento a Netflix senza costi aggiuntivi proprio come i film e le serie. Inizialmente ci concentreremo su produzioni mobile. Abbiamo lo stesso entusiasmo di quando lavoriamo a film e serie TV e vogliamo investire sempre di più nelle varie categorie presenti nel nostro servizio, il quale ha quasi 10 anni. La nostra intenzione è inoltre quella di comprendere quale sia il valore che i nostri abbonati danno ai videogiochi."

Insomma, pare che gli ultimi rumor su Netflix Shark fossero fondati e non è da escludere che in futuro arrivi una conferma anche della partnership con Sony PlayStation per portare alcune delle esclusive nel servizio ad abbonamento, il quale non subirà un aumento del prezzo con l'aggiunta di una sezione legata al gaming.