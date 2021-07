Netflix: Dr Disrespect si propone per guidare uno streaming concorrente di Twitch

Con l'annuncio dell'ingresso dei giochi nel servizio di Netflix, il vulcanico Dr Disrespect ha colto la palla al balzo per avanzare una "proposta indecente" ai gestori della popolare piattaforma di streaming di contenuti televisivi.

Nel corso della sua ultima comparsata su YouTube Gaming, il celebre streamer bannato da Twitch ha spiegato ai suoi follower che "sarei disponibile a entrare in Netflix. Davvero, sono disposto a sedermi davanti a loro con abito, cravatta nera e capelli raccolti in una coda. Potrei essere il capo della piattaforma di streaming di Netflix. Li aiuterei a mettere insieme la piattaforma di streaming videoludico più interattiva che ci sia al mondo, sarebbe davvero un servizio dominante. E poi, con la potenza che ha Netflix, provate a immaginare cosa potrebbe offrire anche a voi un servizio simile".

L'impero dello streaming anti-Twitch ipotizzato da Dr Disrespect sarebbe la naturale evoluzione della piattaforma, o almeno questo è il parere espresso dal creatore di contenuti americano sottolineando come "lì fuori ci sono Hulu, Amazon e queste piattaforme digitali che ora trasmettono video in streaming. Quindi Netflix ha davvero bisogno di entrare in questo settore per stare al passo. Sono ancora i leader del settore, hanno un marchio consolidato e un'immagine forte, perciò è proprio adesso il momento giusto per costruire una piattaforma di streaming di videogiochi".