Netflix: Fortnite è un pericoloso rivale per la piattaforma di streaming

Durante l'ultima riunione per illustrare i risultati finanziari dello scorso trimestre, i vertici di Netflix hanno parlato brevemente delle strategie per il 2019, affermando di dover lavorare duramente per mantenere la propria leadership e difendersi non solo dall'avanzata di nuovi servizi di streaming ma anche di... Fortnite.

Durante l'anno appena iniziato, Netflix dovrà fronteggiare gli attacchi di Disney+ e della nuova piattaforma targata NBC. La perdita di larga parte della libreria Marvel è certamente un problema per la compagnia, che si è vista costretta questa settimana anche ad aumentare i prezzi negli Stati Uniti... ma tutto questo non basta, perchè il noto servizio di streaming è consapevole di doversi scontrare anche con un agguerrito rivale come Fortnite:

"Negli Stati Uniti in particolar modo, Fortnite è per noi un rivale più agguerrito di HBO. Quando a ottobre YouTube è andato offline per qualche minuti, le nostre visualizzazioni e le iscrizioni sono aumentate notevolmente. E' un mercato altamente competitivo ma oggi abbiamo un rivale in più..."

Il riferimento è ovviamente ai livestream di Fortnite, che ogni giorno intrattengono milioni di persone su YouTube e Twitch. Netflix può contare su 139 milioni di utenti registrati in tutto il mondo mentre il Battle Royale di Epic Games ha superato il tetto dei 200 milioni di iscritti, con 80 milioni di giocatori attivi su base mensile, numeri che non accennano a diminuire e che secondo molti analisti sono persino destinati ad aumentare nel 2019.