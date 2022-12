Netflix Games ha aggiunto un nuovo capitolo di Reigns: come scaricarlo

In seguito alle prime avvisaglie relative a un possibile gioco AAA di Netflix per PC, torniamo a fare riferimento agli sforzi in ambito gaming legati al ben noto servizio di streaming. Infatti, il catalogo mobile di Netflix Games si è ora arricchito di un nuovo capitolo di Reigns (e non solo).

A tal proposito, gli abbonati alla piattaforma di Reed Hastings possono scaricare sui propri dispositivi Android e iOS, senza sborsare alcunché (oltre alla classica sottoscrizione Netflix), Reigns: Three Kingdoms. Si fa riferimento a un titolo che appartiene a una serie ben nota per dispositivi mobili, PC e console, che vede alla base giochi che potrebbero essere definiti "simulatori di vita dei sovrani". Il capitolo incluso nel catalogo Netflix Games è ambientato in Cina, negli ultimi turbolenti anni della dinastia Han.

Se siete degli abbonati Netflix e avete intenzione di scaricare il titolo, la procedura è quella che potete utilizzare per tutti i giochi coinvolti nella sottoscrizione: vi basta aprire l'app di Netflix sul vostro dispositivo di fiducia, selezionare eventualmente il vostro profilo, raggiungere la sezione "Giochi" (contrassegnata dall'icona del pad e usualmente presente in basso a sinistra), selezionare il riquadro di Reigns: Three Kingdoms e premere sul pulsante "Ottieni gioco". In questo modo, raggiungerete lo store digitale integrato nel vostro smartphone, da cui potrete procedere all'installazione e all'avvio del gioco mediante l'account Netflix.

Per il resto, come confermato direttamente sul blog ufficiale di Netflix, insieme a Reigns: Three Kingdoms sono stati aggiunti al catalogo di Netflix Games anche titoli come Cats & Soup e Hello Kitty Happiness Parade. Inoltre, non mancano Country Friends, Stranger Things: Puzzle Tales, Flutter Butterflies e Skies of Chaos. Insomma, c'è anche una certa possibilità in termini di scelta.