Netflix Games arriva su tablet e smartphone iOS: ecco 5 giochi 'gratis' su App Store

A stretto giro di posta dall'arrivo di Netflix Games su Android in Itali, il servizio videoludico del colosso dell'intrattenimento americano sbarca ufficialmente anche su sistemi mobile iOS, con tanti giochi disponibili per gli abbonati.

A partire da oggi, giovedì 4 novembre, tra i bonus previsti per gli iscritti a Netflix rientra anche l'opzione per effettuare il download su App Store di una selezione di videogiochi per smartphone e tablet iOS.

I titoli riscattabili dal 4 novembre su dispositivi Apple sono cinque: Stranger Things 1984, Stranger Things 3 Il Gioco, Shooting Hoops, Teeter Up e Card Blast. L'accesso su sistemi iOS ai videogiochi del catalogo di Netflix Games, come previsto su Android, garantisce la fruizione di titoli senza pubblicità o acquisti in-app. Nel caso dei giochi che non richiedono una connessione costante alla rete, è inoltre possibile avviare offline le relative app.

Per quanto concerne le modalità di accesso al nuovo servizio per dispositivi iOS, Netflix specifica che una volta effettuato il login al proprio profilo, i possessori di iPhone vedranno comparire una riga dedicata ai giochi, mentre chi accede all'app Netflix su iPad potrà accedere alla selezione dei videogiochi anche attraverso il menù a discesa con l'elenco delle categorie.