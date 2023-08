Netflix Games arriva anche su TV, ma gli abbonati italiani dovranno attendere

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della misteriosa applicazione Netflix pensata per trasformare il cellulare in un controller e, come ipotizzato da molti utenti, il colosso dell'intrattenimento ha oggi ufficializzato l'arrivo dei suoi giochi su dispositivi diversi da smartphone e tablet.

Come confermato sul portale ufficiale di Netflix, l'iniziativa è attualmente in fase Beta per i soli abbonati residenti in Canada e Regno Unito. Questi utenti potranno testare una piccolissima parte del catalogo Netflix Games in streaming sia sui televisori supportati che su PC Windows e Mac, dove sarà possibile anche utilizzare come sistema di controllo la coppia formata da mouse e tastiera oltre che l'app pensata per giocare su TV.

I giochi facenti parte della Beta saranno il primo Oxenfree e Molehew's Mining Adventure, ma non è da escludere che già nelle prossime settimane possano aggiungersi al ristretto catalogo anche altri titoli Netflix.

Per quello che riguarda i dispositivi supportati oltra a PC/Mac, tra questi troviamo Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, televisori LG, Nvidia Shield TV, Roku, Samsung Smart TV e Walmart ONN. Va precisato che la lista è da considerarsi provvisoria, dal momento che nel tempo verranno aggiunti altri dispositivi che permetteranno di giocare in streaming.

In attesa che l'iniziativa raggiunga anche l'Italia, vi ricordiamo che Raf Grassetti, artista che ha lavorato a God of War, fa ora parte di Netflix.