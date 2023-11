Netflix Games fa il colpaccio: GTA Trilogy 'gratis' per gli abbonati a dicembre!

Mentre in rete si continua a discutere dello scoop di WSJ sul gioco di Grand Theft Auto sviluppato da Netflix, gli iscritti al servizio videoludico in abbonamento del colosso dello streaming televisivo saranno felici di sapere che il catalogo di Netflix Games accoglierà presto GTA Trilogy The Definitive Edition.

La raccolta include le versioni rimasterizzate di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas, originariamente usciti tra il 2001 e il 2004, con tanto di aggiornamenti legati ai controlli, alle prestazioni e (seppure in misura marginale) al comparto grafico.

Gli abbonati a Netflix Games avranno quindi l'opportunità di accedere alle versioni mobile per sistemi iOS e Android della Definitive Edition di GTA Trilogy, che comprendono il pieno supporto ai controller esterni e controlli touch 'virtuali' da schermo, tanto su smartphone quanto su tablet o altri dispositivi dell'ecosistema iOS e Android.

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition sarà perciò disponibile dal 14 dicembre a costo zero per tutti gli abbonati a Netflix Games: la fase di pre-registrazione alla raccolta dovrebbe partire quest'oggi, mercoledì 29 novembre, sull'app del servizio videoludico di Netflix. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di GTA Trilogy The Definitive Edition.