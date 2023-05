Netflix Games cresce ancora: ecco i quattro nuovi giochi gratis di maggio

Tra le novità Netflix Games in arrivo nel 2023, è tempo di scoprire quali titoli gratuiti entreranno a far parte del catalogo da qui alla fine del mese di maggio.

Già da oggi - martedì 23 maggio -, tutti gli abbonati Netflix possono procedere con il download di tre nuovi giochi. Tra questi troviamo Laya's Horizon, nuovo titolo firmato dagli autori di Alto's Odyssey e Lucky Luna, e all'interno del quale i giocatori esplorano i cieli tramite una tuta alare. Già presente all'appello anche Transformers: Forged to Fight from Kabam, di cui potete visionare il trailer direttamente in calce a questa news. Quest'oggi si aggiunge al catalogo di Netflix Games anche World of Goo: Remastered, una riedizione in versione moderna del celebre puzzle game.



Infine, Dungeon Boss: Respawned sarà disponibile nel servizio a partire dal prossimo mercoledì 31 maggio. Sviluppato dal team di Boss Fight, il gioco rappresenta una produzione originale dei Netflix Game Studio. Sulla base del titolo originale, gli sviluppatori hanno provveduto a implementare un comparto grafico ammodernato, oltre a nuovi eroi, terre da esplorare e nemici. Anche in questo caso, potete trovare in calce i trailer dedicati.



Sull'onda delle ultime acquisizioni, il servizio di gaming incluso con l'abbonamento a Netflix accelera, con ben quaranta giochi in arrivo con Netflix Games nel corso del 2023.