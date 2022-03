Netflix Games si espande: acquisito il team NextGames per 65 milioni di euro

È sempre più evidente la volontà da parte di Netflix di entrare nel mondo dello sviluppo dei videogiochi mobile e, a darne ulteriore conferma, è la recente acquisizione di un nuovo team.

Il portale ufficiale del colosso dell'intrattenimento a livello mondiale ha accolto di recente un nuovo post che annuncia l'acquisizione della software house che prende il nome di NextGames. L'acquisizione non è ancora definitiva, ma pare che l'offerta fatta da Netflix, pari a 65 milioni di euro (72 milioni di dollari), sia stata accettata dal team di sviluppo e a breve dovrebbe concludersi l'accordo. Per chi non conoscesse il team NextGames, che ha base in Texas, si tratta dei creatori di Stranger Things 1984 e Stranger Things 3 The Game. È probabile che l'acquisizione in questione sia stata fatta in previsione dello sviluppo di altri prodotti legati alla celebre serie TV e a quelli relativi ad altre produzioni esclusive dell'azienda.

In attesa di una conclusione dell'accordo e dell'ufficialità dell'acquisizione di NextGames, vi ricordiamo che proprio qualche settimana fa Netflix ha acquisito Night School Studio, ovvero il team di sviluppo noto al pubblico per aver lavorato a Oxenfree e che ha già in cantiere il suo sequel.