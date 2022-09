Netflix Games si espande: aperto un nuovo studio interno in Finlandia

Nonostante i numeri al momento sconfortanti, con Netflix Games usato solo dall'1% degli abbonati, il colosso dell'intrattenimento non ha alcuna intenzione di mollare il settore gaming e, anzi, si sta muovendo per espandersi sempre di più verso tale ambito.

Da un po' di tempo Netflix Games sta cercando sviluppatori con grande passione per rinforzare questa specifica divisione, ma adesso l'azienda si spinge ancora più in là annunciando attraverso un comunicato ufficiale la nascita di un nuovo studio interno con sede ad Helsinki, in Finlandia. A confermarlo è Amir Rahimi, vicepresidente di Netflix Games, che parla di "un altro passo verso la creazione di uno studio d'alto livello che porterà una gran varietà di giochi originali piacevoli e profondamente coinvolgenti, senza pubblicità ed acquisti in-app, per i nostri centinaia di milioni di utenti sparsi per il mondo".

Il progetto, spiega Rahimi, "E' ancora nelle prime fasi, ed abbiamo ancora molto lavoro da fare per offrire grandi esperienze videoludiche su Netflix. Creare un gioco può richiedere anni, dunque sono orgoglioso di vedere come stiamo costruendo le fondamenta dei nostri studi in questo primo anno, e non vediamo l'ora di condividere cosa stiamo producendo per i prossimi anni".

Il nuovo studio finlandese unirà le proprie forze a Next Games (entrato a far parte di Netflix nel corso del 2022), Night School Studio e Boss Fight Entertainment, un quartetto che lavorerà su "giochi che verranno incontro ai diversi gusti dei nostri membri", sottolinea il vicepresidente. Che questi investimenti possano davvero dare una svolta a Netflix Games nel prossimo futuro?