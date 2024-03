Netflix Games, fermi tutti: a marzo c'è Hades 'gratis' per gli abbonati!

Dopo aver fatto il colpaccio portando GTA Trilogy su Netflix Games, il colosso dello streaming televisivo stampa un sorriso sul volto degli abbonati al servizio videoludico preannunciando l'arrivo di Hades all'interno del catalogo dei titoli fruibili 'gratuitamente' dagli iscritti.

Il capolavoro indipendente di Supergiant Games ispirato alla mitologia greca, quindi, entrerà presto a far parte della ludoteca digitale di Netflix Games, per la gioia dei tanti patiti di esperienze roguelike desiderosi di immergersi nelle atmosfere di Hades e di aiutare il testardo Zagreus a fuggire dagli Inferi.

La riedizione mobile di Hades promessaci da Netflix vanta un layout di comandi rielaborato per adattarsi al nuovo contesto offerto dai controlli touchscreen, il supporto ai 60fps e la possibilità di cimentarsi in tutte le sfide dell'odissea roguelike senza l'obbligo della connessione online.

La pagina per la pre-registrazione di Hades è già attiva su App Store, in funzione dell'arrivo della gemma action adventure di Supergiant Games nel catalogo di Netflix Games previsto nella giornata di martedì 19 marzo. Prima di lasciarvi al video della versione iOS di Hades che campeggia in cima alla notizia, vi ricordiamo che sui lidi di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Hades.