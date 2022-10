Netflix Games guarda al Cloud gaming: non solo videogiochi su mobile

Le crescenti ambizioni di Netflix nel settore dei videogiochi sono ormai una certezza, ribadita di recente anche dall'annuncio dell'apertura di un nuovo studio interno di Netflix in Finlandia.

Al momento, tuttavia, l'universo di Netflix Games è vincolato ai confini dei dispositivi mobile. Un limite che l'azienda vorrebbe superare, come confermato di recente dal Vice President of Game Development, Mike Verdu. Ai microfoni di TechCrunch Disrupt, il dirigente ha infatti reso noto di aver avviato un'importante riflessione in tal senso. "Stiamo seriamente prendendo in considerazione la possibilità di esplorare un'offerta legata al cloud gaming. - ha dichiarato Verdu - L'ampliamento nel Cloud ci consentirebbe di raggiungere gli altri device sui quali le persone utilizzano Netflix".



Al momento, il servizio proposto da Netflix Games punta esclusivamente su ecosistemi Android e iOS, sui quali propone versioni mobile di esperienze videoludiche di qualità, dall'Immortality di Sam Barlow ad Oxenfree. Questi porting esclusivi sono proposti in versione premium, privi dunque di microtransazioni o pubblicità in-game. In futuro, il catalogo di Netflix Games accoglierà inoltre produzioni mobile legate ad Assassin's Creed, ma anche Valiant Hearts 2.



Un'eventuale espansione di Netflix Games al mondo del Cloud potrebbe generare effetti interessanti per i videogiocatori abbonati al servizio di streaming, ma per il momento sarà necessario attendere eventuali annunci concreti.