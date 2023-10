Netflix Games, una lineup coi fiocchi: Dead Cells arriva ad ottobre per tutti gli abbonati

Ottobre è il mese del terrore e, mentre gli abbonati italiani attendono l'arrivo di Netflix Games anche su TV, la società dietro la nota piattaforma di streaming di film e serie TV comunica una lieta notizia per gli amanti delle produzioni videoludiche: sono in arrivo tanti giochi per Netflix Games, tra cui Dead Cells.

Lo si sa ormai da diverso tempo: Netflix sta puntando davvero forte sul mondo dei videogiochi, e ciò continua ad essere dimostrato anche dalle diverse novità sul fronte della line-up del catalogo in questione. Ottobre sarà il mese del gioco di Motion Twin, Dead Cells, che uscirà nella sua edizione Netflix Edition. Non si sa ancora con certezza quali siano le peculiarità della suddetta edizione, ma si pensa che possa rendere disponibili tutti i contenuti aggiuntivi senza alcun costo ulteriore, garantendo un maggior divertimento ai propri fan.

Come se ciò non bastasse, però, Dead Cells sarà solo una parte dei giochi in arrivo nei prossimi giorni e nelle settimane a venire: infatti, si unirà al catalogo anche Slayaway Camp 2: Netflix & Kill, insieme al già rilasciato Oxenfree II e non solo. Il divertimento per gli abbonati al servizio streaming più popolare di tutti sta per iniziare; siete interessati all'arrivo di Dead Cells per tutti gli utenti che hanno effettuato una sottoscrizione ad uno dei piani mensili, trimestrali o annuali di Netflix?