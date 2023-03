Netflix Games, da mobile a TV: evoluzione in arrivo per il servizio?

Con oltre 40 giochi in arrivo su Netflix Games nel 2023, il servizio videoludico incluso con l'abbonamento a Netflix guarda con ottimismo al proprio futuro.

Un approccio che traspare anche dalla continua crescita dell'apparato produttivo coinvolto nel progetto. Nell'ottobre dello scorso anno, ad esempio, Netflix ha annunciato l'acquisizione di Spry Fox, piccola software house divenuta il sesto team di sviluppo interno impegnato nell'ampliamento del catalogo di Netflix Games.



Tra l'esordio di Valiant Hearts: Coming Home e l'inclusione di Immortality nel servizio, la proposta videoludica firmata dal colosso dello streaming potrebbe essere ora in procinto di compiere un'importante evoluzione. È quanto suggerito da Steve Moser sulle pagine di Bloomberg, in seguito a un'attenta analisi del codice dell'applicazione di Netflix Games. L'avvistamento della seguente dicitura ha in particolare destato curiosità:

"Un gioco sulla tua TV richiede un controller per giocare. Vuoi utilizzare lo smartphone come controller?"



Evidentemente, tali parole non possono non far pensare a una possibile intenzione da parte di Netflix Games di ampliare il proprio campo d'azione, superando i confini dei dispositivi mobile per proporre i propri titoli - prettamente narrativi - anche su monitor TV. In questo caso, lo smartphone potrebbe tramutarsi facilmente in un controller, così da assolvere alla necessità di immediatezza e praticità al centro dell'offerta videoludica di Netflix.



In attesa di eventuali conferme da parte dell'azienda, cosa ne pensate: sfruttereste tale possibilità?