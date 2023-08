Netflix Games, da mobile a TV? Spunta il Game Controller su App Store

Negli ultimi anni, il servizio videoludico di Netlix ha dimostrato una determinata volontà di crescita. E mentre Raf Grassetti lavora a una nuova IP AAA per Netflix Games, arriva un interessante avvistamento su App Store.

Nel negozio digitale per dispositivi iOS ha infatti realizzato la sua comparsa una pagina dedicata all'applicazione Netflix Game Controller. Sviluppata direttamente da Netflix, l'App non è al momento ancora disponibile per il download, ma la descrizione garantisce che arriverà "presto". Come facilmente immaginabile dal nome, l'applicazione ha il compito di trasformare lo smartphone in un controller touch, da utilizzare per giocare i titoli Netflix Games direttamente su TV.

Di seguito, potete trovare il link alla pagina dedicata a Netflix Game Controller presente su App Store:

Nel momento in cui scriviamo, la scheda riporta una prima immagine di quello che dovrebbe essere il layout scelto per il controller digitale. Trovate lo screenshot qui di seguito.Vista la natura prettamente narrativa dei videogiochi inclusi nell'abbonamento Netflix , una soluzione di questo tipo potrebbe rivelarsi sufficientemente funzionale a una fruizione su TV. In attesa di poter testare con mano il Netflix Game Controller, ricordiamo che manca ancora un annuncio formale della novità da parte del team di, che a questo punto potrebbe star preparando un nuovo evento digitale dedicato al servizio.