Netflix Games non convince : lo utilizza meno dell'1% degli abbonati

A breve distanza dalla presentazione della line-up di giochi gratis ad agosto 2022 con Netflix Games, emergono dati poco incoraggianti per il servizio videoludico della piattaforma di streaming.

Stando infatti ad alcuni rilevamenti effettuati dagli analisti di Apptopia, sembra infatti che il pubblico non abbia accolto con particolare interesse l'iniziativa. Dal novembre dello scorso anno ad oggi, i titoli offerti tramite Netflix Games sarebbero infatti stati scaricati solamente 23,3 milioni di volte. In aggiunta, la media giornaliera di utenti impegnati sui titoli si attesterebbe su circa 1,7 milioni di giocatori. Complessivamente, l'istantanea dipinta da questi dati offre l'immagine di un servizio fruito da meno dell'1% di tutti gli abbonati a Netflix.



Un risultato non particolarmente incoraggiante, per un servizio che dovrebbe contribuire ad incentivare gli spettatori a mantenere attiva la propria sottoscrizione. Nel frattempo, la crisi del colosso dello streaming non sembra andare ancora incontro ad un'inversione di rotta, al punto che di recente Netflix che ha annunciato la vendita di alcune serie originali della piattaforma ad altre emittenti televisive. Ufficializzato inoltre il futuro arrivo di un piano di abbonamento con pubblicità, che prenderà il via nel corso del prossimo anno, con Microsoft che rivestirà il ruolo di partner di Netflix nella realizzazione dell'operazione.