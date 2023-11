Netflix Games, la piattaforma accoglie un nuovo gioco: Devolver Digital invade Netflix

Il servizio di gaming on demand concepito dalla nota piattaforma di steaming, benché abbia riscontrato numeri negativi a seguito dell'indagine che ha palesato come meno dell'1% degli abbonati sfrutti il catalogo dei giochi Netflix quotidianamente, si appresta ad accogliere un nuovo grande titolo: Netflix Games apre le porte a Devolver Digital.

Mentre si attendono riscontri sullo sviluppo di un nuovo GTA da Netflix Games dopo lo scoop di WSJ, l'account YouTube ufficiale di Netflix ha rilasciato un video teaser di grande importanza: Death's Door arriva su Netflix Games, come dichiarato nella giornata di oggi. Il titolo è prossimo ad approdare, sebbene non sia nota l'esatta data di rilascio, attualmente sostituita da un generico "coming soon". Il nuovo arrivo permette così di far scoprire a tutti gli abbonati quanto realizzato dai ragazzi di Acid Nerve con un progetto che ha entusiasmato il mondo videoludico.

Death's Door è la prossima grande IP pronta a far parte della line-up di Netflix Games, dopo che il 2021 è stato l'anno che ha segnato il debutto del gioco nel mercato. Non sono mancati i commenti di elogio sotto il teaser di presentazione del prossimo titolo, alcuni dei quali definiscono Death's Door come una gemma videoludica. E voi avete mai provato il titolo? Se no, siete intenzionati a recuperarlo tramite abbonamento a Netflix? In ogni caso, vi suggeriamo di recuperare la nostra recensione della meraviglia isometrica dagli autori di Titan Souls: Death's Door.