Netflix Games, pubblicità e aumento dell'abbonamento per il gaming? Le ultime dal WSJ

Netflix ha saputo sorprendere gli abbonati di recente, soprattutto con Netflix Games che ha rilasciato in forma gratuita la GTA Trilogy Edition per tutti gli utenti. Quello messo a segno dall'azienda di streaming cinematografico è stato un colpo da manuale, ma secondo il WSJ potrebbero sopraggiungere dei cambi di rotta nella gestione del catalogo.

Nella giornata di oggi, il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo nel quale è stato dichiarato che Netflix starebbe rivedendo i piani di abbonamento per i videogiochi, con una serie di contenuti in-game ed in-app che potrebbero incrementare i guadagni dell'azienda e, al contempo, permettere a quest'ultima di rafforzare il servizio di gaming on demand. Non vi sono ancora informazioni ufficiali in tal senso, ma secondo la nota fonte si starebbe muovendo qualcosa nelle retrovie.

Nella fattispecie, si pensa che Netflix voglia introdurre acquisti e annunci in-app per il gaming. La monetizzazione tramite inserzioni pubblicitarie e micro-transazioni potrebbe comportare l'approdo di altri titoli di maggior spessore nel catalogo. In poche parole, il colpaccio di Netflix Games con la GTA Trilohy gratis per gli abbonati a dicembre potrebbe non essere l'unico. A tutto questo, però, potrebbe anche corrispondere un incremento dei costi per gli abbonati. In ogni caso, al momento non vi è nulla di concreto, perciò non ci resta che attendere novità ufficiali in tal senso.