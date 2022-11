Netflix è al lavoro su un gioco AAA per PC: ad occuparsene è un ex di Overwatch

Il calo degli abbonati e la costante necessità di inseguire i nuovi trend dell'intrattenimento a 360°, hanno spinto Netflix a lanciarsi nel mondo del gaming mobile. Tutto è cominciato un anno fa con qualche piccolo gioco autoprodotto e dei titoli compresi nell'abbonamento, ma sembra che Hastings & co. siano già pronti a compiere un altro passo.

Il gigante dello streaming americano ha appena avviato una campagna di assunzioni le cui finalità sono chiaramente evidenziate in una serie di annunci di lavoro. Stando a quanto è possibile leggere nelle varie descrizioni, Netflix ha dato il via il via libera ad un gioco tripla A per il mercato PC. Ad occuparsene è un nuovo studio fondato a Los Angeles il mese scorso sotto la guida di Chacko Sonny, ex produttore esecutivo di Overwatch 2 allontanatosi da Blizzard nel 2021. Roba grossa quindi, per la quale si è resa necessaria l'assunzione di svariati Game Director dotati di grande esperienza, oltre a vari Technical Director, Senior Producer, Field Service Analyst e Lead Engineer.

Non è ben chiara la natura del progetto, descritto come "uno degli esponenti della prima generazione di giochi sviluppati internamente da Netflix", ma l'obiettivo dichiarato è quello di creare "un gioco di alta qualità, con una forte carica emotiva, iconico e con un grande cuore", nonché un titolo capace di tenersi stretti i giocatori per lunghi periodi di tempo. A tal fine, i creativi che sceglieranno di lavorarci avranno la possibilità di creare e pubblicare "un gioco senza preoccuparsi dei vincoli di design imposti dalla monetizzazione".

Descrizioni prive di dettagli sostanziosi ma sicuramente ricche di ambizioni, dunque non vediamo l'ora di saperne di più sul progetto. Nel frattempo ricordiamo che tutti gli abbonati a Netflix hanno accesso ad un catalogo di giochi mobile per Android e iOS senza costi aggiuntivi.