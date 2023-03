Netflix Games punta al cloud, altri 40 giochi in arrivo solo nel 2023

Oggi è stata una giornata di grandi annunci per la divisione gaming di Netflix, che ha svelato al pubblico numerose informazioni relative ai prodotti che stanno per approdare nel catalogo e a quelli che arriveranno invece in futuro.

Stando alle parole di Leanne Loombe, VP of External Games presso Netflix, il colosso dell'intrattenimento in streaming ha ben 40 giochi in lavorazione ed in uscita entro la fine dell'anno. Parliamo ovviamente sia di prodotti in sviluppo internamente che di titoli realizzati da terze parti, alcuni dei quali arricchiranno il catalogo mobile in esclusiva grazie ad accordi simili a quello stretto con Ubisoft, che a breve ci permetterà di giocare Mighty Quest: Rogue Palace.

Se il numero di produzioni in arrivo è sorprendente, l'annuncio più interessante riguarda sicuramente la volontà dell'azienda di guardare oltre i semplici dispositivi mobile, che iniziano a starle stretti. Leanne Loombe ha infatti confermato l'intenzione di Netflix di abbracciare il cloud gaming e, sebbene serva ancora del tempo affinché tale tecnologia possa essere utilizzata dagli abbonati, in futuro sarà possibile giocare i titoli inclusi nell'abbonamento da qualsiasi dispositivo supporti lo streaming di film e serie TV.

Sapevate che Netflix ha acquisito Spry Frox, il sesto team interno della divisione gaming?