Netflix Games sbarca su Android: l'app mobile accoglie 5 giochi 'gratis' per gli abbonati

Dopo aver assistito al matrimonio tra Netflix e gli autori di Oxenfree, i vertici del colosso dello streaming televisivo spianano la strada per l'ingresso nell'industria videoludica con Netflix Games.

Conosciuto originariamente con il nome in codice di Project Shark, Netflix Games è un nuovo servizio tenuto a battesimo dal broadcaster americano per offrire ai propri abbonati l'accesso illimitato a un catalogo di videogiochi in costante crescita.

A partire da oggi, martedì 2 novembre, il servizio Netflix Games sarà attivo all'interno dell'app mobile di Netflix per tablet e smartphone Android. La nuova sezione dei servizi accessibili dagli iscritti accoglie cinque titoli inediti: Stranger Things 1984, Stranger Things 3 Il Gioco, Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up.

L'intenzione dichiarata di Netflix è quella di "creare una libreria per tutti i gusti, che includa giochi casual leggeri ma anche esperienze immersive e profonde. Siamo appena all'inizio della nostra avventura nel gaming e non vediamo l'ora di scoprire insieme a voi che cosa ci riserverà il futuro". Netflix Games, quindi, crescerà nel tempo per abbracciare i dispositivi iOS e altre piattaforme.

L'accesso ai titoli del catalogo di Netflix Games è previsto per tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi: tutti i giochi proposti non presentano pubblicità o acquisti in-app, e nel caso dei titoli che non richiedono una connessione costante alla rete è possibile avviarli anche offline.