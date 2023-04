Netflix Games: tre nuovi giochi gratis per gli abbonati ad aprile

Netflix Games ha annunciato l'arrivo di tre nuovi giochi ad aprile nel catalogo riservato agli abbonati, anche questo mese gli iscritti possono scaricare tre giochi per smartphone e tablet, tra cui una produzione originale Ubisoft.

Parliamo di Raji An Ancient Epic di Nodding Head Games, Mighty Quest Rogue Palace di Ubisoft e Vineyard Valley di Jam City, tutti giocabili in versione completa senza pubblicità o acquisti in-game, disponibili nell'apposita sezione giochi dell'app di Netflix per iOS e Android.

Raji An Ancient Epic è un'avventura che mette i giocatori nei panni di Raji, una giovane impegnata a contrastare l'invasione dei demoni per salvare il fratellino in balia delle forze del male. Mighty Quest Rogue Palace è un gioco d'azione fantasy mentre Vineyard Valley è un gestionale che mette il giocatore nei panni del gestore di Villa Vigna, azienda vinicola in crisi, toccherà a voi scoprire il perché...

Netflix Games è in grande espansione, solo per il 2023 sono previsti ben 40 giochi in arrivo, tra cui giochi Ubisoft esclusivi per Netflix, oltre a Valiant Hearts Coming Home e Mighty Quest Rogue Palace presto arriverà anche un gioco mobile di Assassin's Creed.

Che sia davvero il gaming la chiave di svolta per il futuro di Netflix? Lo scopriremo nei prossimi mesi.