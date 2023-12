Netflix Games, voglia di GTA? La Trilogy Edition è gratis per tutti gli abbonati da ora!

Come raccontatovi non molte settimane fa, Netflix Games ha fatto il colpaccio con GTA Trilogy gratis per gli abbonati. Che la Collection dei tre capolavori videoludici di Rockstar dovesse sopraggiungere nel catalogo Netflix Games a dicembre era risaputo, ma oggi è arrivata la conferma: la GTA Trilogy The Definitive Edition è qui per tutti.

Ad aver dato la lieta notizia è lo stesso account Instagram ufficiale di Rockstar, che tramite un post ha fatto sapere al proprio pubblico la grande novità: "Grand Theft auto The Trilogy - The Definitive Edition è ora disponibile per i membri di Netflix". Si tratta, senza alcun dubbio, di una mossa di tutto rispetto per il catalogo disponibile senza alcun costo aggiuntivo. Da oggi, quindi, chi ha sottoscritto un servizio in abbonamento con la piattaforma di streaming cinematografica potrà giocare tre capolavori del gaming. Nell'ultimo mese, Netflix ha regalato anche Hades, Death's Doot e Braid ai suoi abbonati, dando il via ad una pletora di avventure videoludiche da recuperare immediatamente.

Tuttavia, l'uscita della discussa trilogia di GTA non è una lieta notizia per i soli clienti Netflix: GTA The Trilogy The Definitive Edition è acquistabile anche su iOS e Android attraverso le pagine degli appositi store digitali. Siete interessati a giocare la controparte mobile del progetto del 2021? Se sì, avete già avuto modo di provarla attraverso i vostri dispositivi mobile? Netflix Games è in piena espansione e non vediamo l'ora di scoprire quali sorprese riserverà ai propri abbonati nel corso del 2024.